-Vahib-İ Ümmi Ve Sinan-I Ümmi Hazretlerinin Türbesi restore ediliyor

Elmalının Canları Vahib-i Ümmi ve Sinan-ı Ümmi Hazretlerinin Türbelerinde Restorasyon Çalışmaları Başladı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ve beraberindeki heyetle birlikte restorasyon çalışmalarına başlanan Sinan-ı Ümmi ve Vahib-i Ümmi türbelerinde incelemelerde bulundu.

Kamuoyuna bilgilendirmede bulunan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "16 ve 17. yüzyılda bu coğrafyayı bir kültür havzasına dönüştürerek manevi iklimimize yön veren, kadim şehrimizin en büyük değerlerinden Vahib-i Ümmi ve Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin türbelerinde Valiliğimizin destekleri ile restorasyon çalışmaları başladı. Çok şükür bu büyük zatlara hizmet etmek bizlere de nasip oldu. Bizler de bu büyük değerlerimize yakışan çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın ziyaretlerine bir an önce açmak arzusu ve gayreti içindeyiz. Her iki türbenin restorasyonuna katkılarından dolayı Antalya Valimiz Sn. Münir Karaloğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA