Vahid Amiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Amiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vahid Amiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vahid Amiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vahid Amiri 2 Nisan 1988 tarihinde Khorramabad, Lorestan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da وحید امیری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vahid Amiri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Vahid Amiri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 13 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vahid Amiri'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vahid Amiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vahid.amiri.official/

http://www.facebook.com/vahid.amiri.9849

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Vahid Amiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vahid Amiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vahid Amiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vahid Amiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Datis Lorestan

1 Temmuz 2009 yılında Kowsar Lorestan

1 Temmuz 2010 yılında Damash Doroud

24 Ağustos 2011 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2013 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2016 yılında Persepolis

20 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor

13 Temmuz 2019 yılında Persepolis

Vahid Amiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vahid Amiri şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Vahid Amiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 11 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 2 gol atmıştır.

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