Vahid Heydarieh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Heydarieh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vahid Heydarieh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vahid Heydarieh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vahid Heydarieh 3 Ocak 1993 tarihinde Mehrshahr, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da وحید حیدریه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vahid Heydarieh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vahid Heydarieh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vahid Heydarieh'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vahid Heydarieh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vahid Heydarieh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vahid Heydarieh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vahid Heydarieh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Paykan FC U19

1 Temmuz 2012 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2015 yılında Persepolis

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2017 yılında Malavan

1 Temmuz 2019 yılında Foolad

Vahid Heydarieh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vahid Heydarieh şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vahid Heydarieh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nikan Mehrshahr, Paykan FC

İran U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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