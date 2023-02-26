Vahid Mohammadzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Mohammadzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vahid Mohammadzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vahid Mohammadzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vahid Mohammadzadeh 16 Mayıs 1989 tarihinde Savojbolagh, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da وحيد محمد زاده şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vahid Mohammadzadeh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Consulting Group yapmaktadır. Vahid Mohammadzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vahid Mohammadzadeh'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vahid Mohammadzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vahid Mohammadzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vahid Mohammadzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vahid Mohammadzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Mes Rafsanjan

1 Temmuz 2014 yılında Saipa FC

14 Ocak 2016 yılında Zob Ahan

29 Ağustos 2021 yılında Aluminium Arak

Vahid Mohammadzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vahid Mohammadzadeh şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.