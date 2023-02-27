Vahid Namdari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Namdari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vahid Namdari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vahid Namdari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vahid Namdari 28 Temmuz 2000 tarihinde Ahvaz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da وحید نامداری şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vahid Namdari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SA Sport Agency yapmaktadır. Vahid Namdari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vahid Namdari'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vahid Namdari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vahid Namdari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vahid Namdari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vahid Namdari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal U19

1 Ocak 2017 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2019 yılında Foolad

25 Temmuz 2022 yılında Sanat Naft

Vahid Namdari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vahid Namdari şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Vahid Namdari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.