Vahid Zimonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Zimonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vahid Zimonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vahid Zimonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vahid Zimonjic 14 Temmuz 2000 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вахид Зимоњић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vahid Zimonjic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vahid Zimonjic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vahid Zimonjic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vahid Zimonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vahid Zimonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vahid Zimonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vahid Zimonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Novi Pazar

13 Ağu 2018 yılında FK Josanica

20 Ocak 2020 yılında Novi Pazar

Vahid Zimonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vahid Zimonjic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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