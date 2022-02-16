Vahit ne demek, TDK'ya göre Vahit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vahit ne demek? Vahit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vahit kelimesi. Peki vahit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vahit nedir, vahit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VAHİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vahit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vahit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre vahit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir, tek

