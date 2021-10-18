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  3. Vahşetin böylesi! Önce karısını öldürdü, sonra balkondan aşağı atladı!

Vahşetin böylesi! Önce karısını öldürdü, sonra balkondan aşağı atladı!

Mersin'de gözü dönmüş koca, önce eşini bıçaklayarak öldürdü, daha sonra oturdukları evin 3. katından kendini aşağı atarak intihar etti.

Vahşetin böylesi! Önce karısını öldürdü, sonra balkondan aşağı atladı!

Olay, Mersin'in Toroslar ilçesinde yer alan Halkkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı meydana gelen olayda, F.Ç. (47) karısı H.Ç.'yi (39) bıçaklayarak yaşamına son verdi. Şüpheli daha sonra adeta deliye döndü, ne yapacağını bilemeyen katil koca, kendini oturdukları binanın balkonundan aşağı atarak intihar etti.

Vahşetin böylesi! Önce karısını öldürdü, sonra balkondan aşağı atladı!

ÇOCUKLARI HEM ANNESİZ HEM BABASIZ KALDI

Olay sonrası çiftin, 4 çocukları olduğu öğrenildi. Karı ve kocanın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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