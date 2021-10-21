Vahşetin böylesi! Yunanistan, mültecileri diri diri yaktı!

Yunanistan'ın Atina'da bulunan göçmenlere gösterdiği tutum, Avrupa'nın bile göz ardı edemeyeceği bir seviyeye ulaştı. Defalarca "geri itme politikası" olarak da gündeme gelen Yunan güçlerinin göçmenlere uyguladığı şiddet ve sistematik zulüm, son eylemleriyle "vahşet" boyutu kazandı. Daha önce göçmenleri döven, eşyalarını gasp edip soyunduran ve sınıra terk eden yunan kuvvetleri, bu defa göçmen teknesini ve içinde bulunan mültecileri benzin dökerek diri diri yaktı.

DİRİ DİRİ YANMIŞLAR

Aydın ili Kuşadası ilçesi Milli Park açıklarında yaşayan sakinler, bir grup düzensiz göçmen görüldüğüne dair ihbarda bulundular. Bunun üzerine, Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Sazlık Koyu'nda, Yunan Unsurlarınca geri itilen 11 düzensiz mülteci tespit edildi. Durumun üzerine, bölgeye görevli olarak yönlendirilen kurtarma unsurları göçmenleri ölümden son anda kurtarırken, mülteciler karaya çıkartıldığında sığınmacıların vücutlarında ağır yanıkların olduğu ortaya çıktı.

TEDAVİ SÜREÇLERİ BAŞLATILDI

Kurtarılan göçmenlerden 2'si ağır olmak üzere 4'ünün vücudunda gözle görülebilecek yanık olduğu tespit edildi. Mülteciler bulunmalarının hemen ardından bölge yakınlarındaki hastaneye sevk edildi. Ağır olan 2 göçmen İzmir Bozyaka Yanık Tedavi Merkezi'nde, hafif olan 2 kişi ise Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlatıldı.