"Vahşi Batı"nın galası Üsküdar'da yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının sahneye koyduğu, Sam Shepard’ın yazdığı Ergun Üğlü’nün yönettiği "Vahşi Batı" adlı oyunun galasına tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'ndeki gala gösterimine, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Oyun öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Ergun Üğlü, oyunun yaklaşık 10 aydır sahnelendiğini belirterek, "Oyun parçalanmış bir aile yapısıyla iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Amerikan rüyası adıyla pazarlanan ‘evin olsun, güzel bir eşin olsun, paran olsun, her şeyin en iyisi senin olsun’ sisteminin hikayesini küçültüp sahnede görüyoruz. İki kardeşten birisi sistemin içinde yok olmuş diğeri de sistemin dışına çıkmış. Yani bunların çatışmasından doğan bir oyun izliyoruz." dedi.

Oyun hazırlıklarının 3 ay sürdüğüne dikkati çeken yönetmen, şunları kaydetti:



"40 sene önce yazıldığında öğrenciyken bu oyunu keşfettim. Dili ve yapısı itibarıyla çok etkilendim. Şehir Tiyatrolarında da büyüklerimin bu oyunu sahnelendiğini gördüm. Bundan iki sene önce oyunun yazarı vefat edince bu oyunun metninin güncel olup olmadığını kontrol ettim. Hala güncelliğini koruduğunu görünce tekrar repertuvara alındı. Gerek yazarını anmak gerekse bu metni hafızalara tekrar kazandırmak amacıyla tekrar sahneye koymuş olduk."

Oyuncu Ahmet Saraçoğlu ise oyunun ayrı yönlere giden iki kardeşin 5 yıl sonra annelerinin evinde bir araya gelmeleriyle başlayan bir hesaplaşmayı anlattığını vurgulayarak, güzel ve keyifli bir prova süreci geçirdiklerini söyledi.



Sahne arkadaşı Serdar Orçin’le okuldan da arkadaş olmalarının büyük bir avantaj sağladığını ifade eden Saraçoğlu, "Eskiden beri birbirimizi tanıdığımız için ağabey kardeşi oynamak çok zor olmadı. Çok keyifli ve güzel gidiyor." şeklinde konuştu.



- "Vahşi Batı" oyunu hakkında

"Vahşi Batı" oyunu, Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramını irdeleyerek, babaları çöle savrulmuş iki oğlun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma konusunu ele alıyor.

Müziğini Deniz Noyan'ın, dramaturjisini Gökhan Aktemur'un, sahne tasarımını Barış Dinçel'in, kostüm tasarımını Gamze Kuş'un, ışık tasarımını Murat Selçuk'un yaptığı oyunda, Ahmet Saraçoğlu, Eraslan Sağlam, Rozet Hubeş, Serdar Orçin rol alıyor.

Oyun, 19 - 22 Şubat arasında Ümraniye Sahnesi, 4-5 Mart'ta ise Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde seyredilebilecek.

Kaynak: AA