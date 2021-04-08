Vahşi cinayetin cezası belli oldu! Kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü, 10 yıl hapis cezası aldı
Sivas'ta 22 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen olayda gençler arasında tartışma çıkmış ve kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybederken, ölümüne sebep olan zanlı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas'ta tartıştığı genci kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 22 Ekim 2019 tarihinde Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey Parkı'nda meydana geldi. Lise öğrencisi B.K. (19), iddiaya göre, parkta oturan lise öğrencisi Yunus Emre Aslıvar (16) ile arkadaşı Ö.A.'nın yanına geldi. B.K. ile iki arkadaş arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., bıçakla Ö.A.'yı kolundan yaralayıp Yunus Emre Aslıvar'ı kalbinden bıçakladı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yunus Emre Aslıvar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan sanık B.K. hakkında, Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Yaklaşık 1.5 yıl süren davanın ardından B.K.'ye 10 yıl hapis cezası verildi.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı