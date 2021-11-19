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  3. Vahşice katledilip boş araziye yarı çıplak atılmıştı! Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı! Yüzünü sakladı, "Pişmanım" dedi!

Vahşice katledilip boş araziye yarı çıplak atılmıştı! Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı! Yüzünü sakladı, "Pişmanım" dedi!

Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilerek ve vücudunun bir çok yeri bıçaklanarak öldürülen kadının 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısı olduğu belirlenen şahıs, olay yerine yakın bir noktada bulunan arkadaşına ait iş yerinde yakalandı.

Vahşice katledilip boş araziye yarı çıplak atılmıştı! Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı! Yüzünü sakladı, "Pişmanım" dedi!

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri defalarca bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı.

Şüpheli şahıs, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tespit edildi ve kıskıvrak yakalandı.

Vahşice katledilip boş araziye yarı çıplak atılmıştı! Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı!

148 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, bölgedeki 148 güvenlik kamerasını inceleyerek kimliğini tespit ettiği katil zanlısının 30 yaşındaki T.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Zanlıyı yakalamak için özel ekip kuran emniyet, şehrin tüm giriş ve çıkışlarına şahsın fotoğrafları göndererek teyakkuza geçti. Ekipler, il içi ve il dışında gidebilme ihtimali olan yerlere de sivil polisler görevlendirerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra şahsın bulunduğu yeri tespit eden polis ekipler, katil zanlısının arkadaşına ait olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinde olduğunu tespit etti. İş yerine akşam saatlerinde baskın yapana polis ekipleri, katil zanlısını gözaltına aldı.

Vahşice katledilip boş araziye yarı çıplak atılmıştı! Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı!

YÜZÜNÜ SAKLADI

Katil zanlısı T.D., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında görüntü alan basın mensuplarını fark eden katil zanlısı, yüzünü gizlemeye çalışırken, gazetecilerin ’neden yaptın’ sorularına ise ’pişmanım’ diyerek yanıt verdi.

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