Vahşice katledilmişti! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun o paylaşımı yürekleri acıttı: Her şey bittikten sonra kıymetli olacağız

Antalya'da 28 Temmuz gününden bu yana kendisinden haber alınmayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3.sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, ablasıyla yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kaybolmuştu. Adana'dan gelen babasının durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun en son görüştüğü kişi olan 48 yaşındaki emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın çapraz sorguluyla ifadesini almış ve cinayeti itiraf etmesini sağlamıştı.

Azra'nın ise yıllarca öne yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Azra paylaşımında,

"Adına sevgi dediğini bağnazlığın bir gün evimizden can alacak ve herkes gibi bizi de sonradan koruyacaklar her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi..."

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan genç kızı vahşice öldüren Ayhan ifadesinde, "Azra, 28 Temmuz’da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm” diye konuştu.

KAFATASI BULUNAMADI

Cinayeti itiraf etmesinin ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak’taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu’nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Ekipler burada yaptığı çalışmada genç kızın cesedinin parçalarını gömüldüğü yerden çıkardılar. Genç kızın kafatası ve sol kalçası bulunamazken arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİN YAZMIŞ

Diğer yandan genç kızı vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan’ın, Azra Gülendam'ı öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı kaydedildi.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'DEN AZRA'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Akdeniz Üniversitesi, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun menfur bir cinayet ile vefatının üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Henüz hayatının baharında olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun bir cani tarafından vahşice katledilişi üniversitemizi derin bir üzüntüye boğmuştur. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik gaspın ötesinde kadına yönelik şiddet ve cinayetin can yakıcı kayıplarından biri olan bu cinayeti Akdeniz Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, hunharca hislerle işlenen bu cinayetin failinin, adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak hiçbir canlıya karşı bu tür şiddet ve cinayetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, vefatıyla Akdeniz Üniversitesi ailesini yasa boğan öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Son dakika | Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitmiş! Tecavüze uğradı, vahşice katledildi

Azra Gülendam Haytaoğlu'yu kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Katil kim? Mustafa Murat Ayhan kimdir? Kaç yaşında?