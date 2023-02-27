Vaidas Magdusauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaidas Magdusauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaidas Magdusauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaidas Magdusauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaidas Magdusauskas 2 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Vaidas Magdušauskas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaidas Magdusauskas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Vaidas Magdusauskas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai B futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vaidas Magdusauskas'nin FK Banga Gargzdai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vaidas Magdusauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaidas Magdusauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaidas Magdusauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaidas Magdusauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banga B

1 Ocak 2019 yılında Banga

21 Ocak 2020 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2020 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2022 yılında Banga

1 Ocak 2023 yılında Banga B

Vaidas Magdusauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaidas Magdusauskas şuan FK Banga Gargzdai B takımında oynamakta ve 999 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vaidas Magdusauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Banga Gargzdai (-01/2020), SpVgg Greuther Fürth (01/2020-2022)

Litvanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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