Vaidas Slavickas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaidas Slavickas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaidas Slavickas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaidas Slavickas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaidas Slavickas 26 Şubat 1986 tarihinde Marijampole şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaidas Slavickas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROGRESS MANAGEMENT yapmaktadır. Vaidas Slavickas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 18 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Vaidas Slavickas'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vaidas Slavickas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/slavickas/

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Vaidas Slavickas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaidas Slavickas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vaidas Slavickas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaidas Slavickas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Suduva

3 Ocak 2012 yılında Ekranas

1 Şubat 2014 yılında Ceahlăul

18 Temmuz 2015 yılında Suduva

Vaidas Slavickas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaidas Slavickas şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Vaidas Slavickas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 15 numaralı formasıyla 22 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

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