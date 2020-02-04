Vajinal akıntının rengi farklıysa dikkat

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Öztürk, vajinal akıntıların nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

Öncelikle normal vajinal akıntının tanımlanması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Öztürk, "Normal vajinal akıntı; su renginde, berrak ve akışkan kıvamda bir akıntıdır, adet öncesi ve yumurtlama dönemlerinde bu biraz daha koyulaşabiliyor ancak genelde kokusuz bir akıntıdır, bunun dışında koku, renk değişikliği, o bölgede kızarıklık ve yanma da bir sorun olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

Bu tür sorunların; bir enfeksiyon ya da rahim ağzındaki bir yaranın ya da iltihabın belirtisi olabileceğine değinen Op. Dr. Öztürk, "Bu sorun tedavi edilmezse kronikleşerek, üst bölgelerde de enfeksiyonlara; yumurtalıklar, rahim içi ve tüplerde iltihaba neden olabilir" şeklinde konuştu.

SENTETİK ÇAMAŞIRLAR KULLANILMAMALI

Bu tür bir akıntı görüldüğünde hemen doktora başvurulması gerektiğini belirten Op. Dr. Yusuf Öztürk, vajinal akıntının sebeplerini ise "Mantar enfeksiyonu, trikomanas denen cinsel yolla bulaşan bir parazit veya bir bakteri vajinal akıntıya neden olabilir" şeklinde açıkladı.

Vajinal akıntının nedenlerine de değinen Öztürk, "Kadınların bazı yanlış alışkanlıkları var; dahi iyi temizlenmek düşüncesi ile vajinal duş yapanlar var, her gün orayı yıkamamak lazım, sentetik iç çamaşırı kullanılmamalı, bu çamaşırlar hava almadığı için o bölgede mikrop üremesine neden oluyor. Günlük pedleri önermiyoruz, yine o bölgenin hava almasını engelliyor, kozmetik olarak kullanılan vajinal bölgeye özel sabunlar da kullanılmamalı, bunlar o bölgenin PH değerini bozuyor."

VAJENİN İÇİ YIKANMAMALI

Vajinal bölge temizliği hakkında da bilgi veren Özel Ümit Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Öztürk şunları kaydetti: "Basit vajinal enfeksiyonlardan korunmak için; pamuklu iç çamaşırları kullanılmalı, tuvalet temizliğinin arkadan öne yapılmaması gerekiyor, kozmetik sabunlardan uzak durulmalı, vajenin içinin yıkanmaması gerekiyor, genel tuvaletlerde oturacağımız bölge kolonya ya da dezenfektan ile silinebilir. İdrar çok fazla tutulmamalı. Yanlış davranışlar vajenin PH dengesini bozuyor, örneğin; vajenin içine su kaçırma, sürekli günlük ped kullanma ve sentetik iç çamaşırı kullanma gibi yanlışlar çok sık enfeksiyona neden oluyor."

RAHİM AĞZI YARASININ BELİRTİSİ OLABİLİR!

Vajinal akıntı tedavilerinde genellikle fitil kullandıklarını aktaran Öztürk, "Bunlar geçici bir süre oradaki mikropların ölmesini sağlıyor, sonrasında bölgenin PH değeri normale dönerse sorun kalmıyor, ancak sorun bu şekilde de geçmezse antibiyotik tedavisine de başlıyoruz" dedi.

Çok rahatsız eden durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirten Op. Dr. Öztürk, "Özellikle rahim ağzında bir yara varsa yoğun sarı ve yeşilimsi akıntılara neden olabiliyor, geçmeyen akıntıların altında yatan en büyük nedenlerden biri de bu yaralar olabiliyor, akıntının yanı sıra idrarda yanma da görülebilir, enfeksiyon oluşmaması için vajinal bölgenin soğuktan korunması, sıcak tutulması da gerekir. Akıntı ve beraberinde kasık ağrısı varsa mutlaka doktora gidilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA