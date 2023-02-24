Vajk Gazdag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vajk Gazdag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vajk Gazdag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vajk Gazdag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vajk Gazdag 16 Ağustos 2003 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vajk Gazdag Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Vajk Gazdag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vajk Gazdag'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vajk Gazdag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vajk Gazdag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vajk Gazdag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vajk Gazdag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2015 yılında Puskás AFC Alt.

1 Ocak 2019 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC II

Vajk Gazdag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vajk Gazdag şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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