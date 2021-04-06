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  3. Vaka artışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti

Vaka artışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm randevuları iptal edildi. Ayrıca belediyenin ziyaretçi kabulüne de kısıtlama getirildiği açıklandı.

Vaka artışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölğmlere neden olan ve bazı ülkelerde farklı mutasyonları görülen koronavirüs salgını tedirgin etmeye devam ediyor. Artan koronavirüs vakalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm randevularının iptal edildiği açıklanırken; belediyeye ziyaretçi kısıtlaması uygulamasının tekrar başlatıldığı belirtildi.

Vaka artışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu şekilde:

“Son günlerde Kovid-19 pozitif vakalarının kentimizde yeniden artış göstermesi nedeniyle Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın tüm randevuları iptal edilmiş, Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başlatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Vaka artışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti

Berkem Temizel
Gece Editörü
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