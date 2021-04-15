Vaka artışının nedeni sanayiye bağlandı! Sanayi kaynaklı nüfus hareketliliği

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, 100 nüfusa göre vaka sayılarının en yüksek olduğu Kırklareli'ndeki durumun sanayiye bağlı nüfus hareketliliğinin fazla olduğu Lüleburgaz'daki vakalardan kaynaklandığını belirtti. Altun, İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasında, vaka artışlarının temel yükselme nedeninin şehirlerarası hareketlilik olduğunu öne sürdü.

Edirne'den daha fazla vaka artışının görüldüğü Kırklareli'nde yükselişin Lüleburgaz kaynaklı olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti: "Lüleburgaz ciddi bir nüfus hareketliliğine sahip, iş yerlerinin bulunduğu bir yer. Emekçi kesimdeki insanlar bu süreçte işlerinden olmamak için işlerine gitmek zorundalar. Meslektaşımla görüştüğümde Kırklareli'ndeki vaka artışının büyük çoğunluğunun iş yerleri kaynaklı ve bunlarla ilişkili ev içi bulaşları olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla işyerlerinde kontrollü bir şekilde mesafeye dikkat edilmezse, insanlar hala aynı yoğunluk ve tempoda çalıştırılırlarsa kaçınılmaz bir şekilde bu hastalık sayısı artacaktır."

"ŞEHİRLERDEKİ HAREKETLİLİK ÖNLENMELİ"

Altun virüsle mücadelenin başından beri zorunlu haller dışında şehirlerarası hareketliliğin önlenmiş olması gerektiğini, mevcut kısıtlamaların salgının yükselişini önlemeye yetmeyeceğini savundu. Altun, "Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan, alışveriş merkezleri, fabrika, lokanta, atölye, şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar derhal kapatılmalıdır. En az 14 gün, tercihen 28 gün zorunlu üretim alanları dışında çalışanlar hiçbir şekilde mağdur edilmeden çarklar durdurulmalıdır. Zorunlu üretim alanlarında çalışanlar için işyerine ulaşmada ve iş yerlerinde fiziksel önlemler alınmalı, dönüşümlü çalışma modelleri ile çalışma ortamlarında bulunan sayısı azaltılmalıdır."

KAYNAK: Anadolu Ajansı