Safiye Soyman'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!Baş Belası 6. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 6. bölüm canlı izleAntalya'da komşu dehşeti! Eve saldırıp önce komşusunun kolunu kopardı sonra köpeğini öldürdü25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSon konseriyle yine gündemde! Gülşen sahne kostümüyle dikkatleri üzerine topladı!SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandıSON DAKİKA | Ömer Çelik "Ermenistan saldırgan politikasıyla bölge barışını tehdit ediyor"Odun toplamak için ormana gitti bir daha haber alınmadı! Gülefer Boynukısa'dan 3 gündür iz yokVaka artışları yeni yasakları da beraberinde getirdi! Maske takmak artık zorunluResmen süper baba! Çocuklarını tatile götüremeyince elleriyle havuz inşa etti
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Vaka artışları yeni yasakları da beraberinde getirdi! Maske takmak artık zorunlu

Vaka artışları yeni yasakları da beraberinde getirdi! Maske takmak artık zorunlu

Antalya'nın Alanya ilçesinde barlar sokağında maske takma zorunluluğu getirildi. Ünlü sokağa girişlerde tatilciler tek tek kontrol edildi, maskesiz yerli ve yabancı turistler ise sokağa alınmadı.

Vaka artışları yeni yasakları da beraberinde getirdi! Maske takmak artık zorunlu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle nüfus patlaması yaşandı. Bayramda dört artarak 1,5 milyona ulaşan ilçede Kaymakamlık tarafından bir dizi önlemler alındı.

Kentler arası hareketliliğin artmasıyla birlikte vaka artışları yeni tedbir kararlarını da beraberinde getirdi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in talimatı ile Barlar Sokağı'nda barlar sokağında maske takma zorunlu hale getirildi.

Vaka artışları yeni yasakları da beraberinde getirdi! Maske takmak artık zorunlu

13 ayrı noktada bariyer kuran emniyet güçleri, sokağa gelen herkesi tek tek kontrol ederek maske takmaları konusunda uyardı. Maskesi olanlar çarşı ve barlar bölgesine alınırken maskesiz turistler ise geri gönderildi. 

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! Bakan Koca'dan kritik açıklama!

 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT