Vaka artışları yeni yasakları da beraberinde getirdi! Maske takmak artık zorunlu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle nüfus patlaması yaşandı. Bayramda dört artarak 1,5 milyona ulaşan ilçede Kaymakamlık tarafından bir dizi önlemler alındı.

Kentler arası hareketliliğin artmasıyla birlikte vaka artışları yeni tedbir kararlarını da beraberinde getirdi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in talimatı ile Barlar Sokağı'nda barlar sokağında maske takma zorunlu hale getirildi.

13 ayrı noktada bariyer kuran emniyet güçleri, sokağa gelen herkesi tek tek kontrol ederek maske takmaları konusunda uyardı. Maskesi olanlar çarşı ve barlar bölgesine alınırken maskesiz turistler ise geri gönderildi.

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