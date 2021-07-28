Vaka sayıları 20 bine yaklaştı! Bilim Kurulu, Bakan Koca önderliğinde toplanıyor!

Koronavirüs salgınında vakaların artmasıyla gözler bir kez daha salgının seyrine yönelik kararlar alan Bilim Kurulu'na çevrildi. Bu kapsamda kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı saat 16.30'da başlayacak. Toplantı sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de YouTube platformu üzerinden açıklama da bulunacak.

TOPLANTIDA NE KONUŞULACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında salgındaki vaka ve can kaybı artışının yanı sıra aşılama çalışmaları değerlendirilecek. Bunun yanı sıra aşı olmayan 22 milyondan fazla kişinin aşı olması için yapılması planlanan çalışmaların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Bunun yanında 12-15 yaş kişilere aşı yapılıp yapılmayacağının da toplantıda konuşulması bekleniyor.

27 TEMMUZ 2021 SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığınca 27 Temmuz 2021 Salı gününe ilişkin Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 oldu.

KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 989 bin 95, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 571 bin 159 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 68 milyon 802 bin 441'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 703 bin 644, Ankara'da 5 milyon 532 bin 384, İzmir'de ise 4 milyon 631 bin 450 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,38, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 39,45 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYUP AŞINIZI OLUN

Koronavirüs tablosu hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

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