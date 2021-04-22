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  3. Vaka sayıları artan Kars’ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor

Vaka sayıları artan Kars’ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor

Kars'ta son günlerde artan vaka sayıları Kentte görevli filyasyon ekiplerini harekete geçirerek bina girişlerine uyarıcı yazılar asıyor.

Vaka sayıları artan Kars’ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor

Kars'ta korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için bina girişlerine "Bu konutta Covid-19 pozitif veya şüpheli vaka olduğundan gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir" uyarısı bulunan yazı asılıyor.

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında alınan İl Pandemi Kurulunun kararında, tüm il genelinde pozitif ve temaslıların ikamet ettikleri konutların giriş kapılarına; İl/İlçe Mahalli denetim Ekipleri ve Kolluk güçleri tarafından gerçekleştirilecek ilk ziyaretlerinde, "Bu Konutta Covid-19 Pozitif Vaka Olduğundan Gereken Hassasiyetin Gösterilmesi" ibaresi içeren levha asılmasına karar verilmişti.

Alınan kararda ayrıca "Asılan levhaya verilecek her türlü zarar, okunması engelleyecek şekilde gizlemek veya levhanın kaldırılması durumlarında söz konusu fiili işleyene 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem tesis edilmesi amacı ile konunun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde görüşülmesinin uygun olacağına karar verildi" denilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen yetkililer bina girişlerine uyarıcı levhalar asarak vatandaşları bilgilendiriyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Vaka sayıları artan Kars’ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor

Vaka sayıları artan Kars’ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor

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