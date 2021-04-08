Vaka sayıları artıyor! Biga’da 2 köy karantinaya alındı

Koronavirüsle mücadele tüm yurtta devam ediyor. Artan vaka sayıları tedirgin ederken, alınan sosyal mesafe önlemleri arttırıldı. Vaka sayılarının tedirgin ettiği bölgelerden biri de Çanakkale oldu. Çanakkale'nin Biga ilçesinde korono virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Danişment ve Kozçeşme köylerinde korono virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina altına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı