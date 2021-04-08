2021 TOKİ Konya Selçuklu kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları belli oldu mu?Kurşunlar havada uçuşmuştu! Ortaköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktıTedavisi biten 75 yaşındaki Bekir Hacıoğlu şarkı söyleyerek kutladıBugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 8 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var?Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? NASA Van Gölü oylama linkiRamazan yaklaşırken fırınlar denetleniyorKars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendiKanal İstanbul Projesi'ne nasıl itiraz edilir? Kanal İstanbul itiraz dilekçesi online | Kanal İstanbul itiraz dilekçesi örneğiMüge Anlı canlı yayını bugün 8 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Vaka sayıları artıyor! Biga’da 2 köy karantinaya alındı

Vaka sayıları artıyor! Biga’da 2 köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde koronovirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada vaka yayılımının engellenmek istendiği vurgulandı.

Vaka sayıları artıyor! Biga’da 2 köy karantinaya alındı

Koronavirüsle mücadele tüm yurtta devam ediyor. Artan vaka sayıları tedirgin ederken, alınan sosyal mesafe önlemleri arttırıldı. Vaka sayılarının tedirgin ettiği bölgelerden biri de Çanakkale oldu. Çanakkale'nin Biga ilçesinde korono virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Danişment ve Kozçeşme köylerinde korono virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina altına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT