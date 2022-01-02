Vaka sayıları patladı, öğrenciler sosyal medyada gündem oluşturdu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste yeni varyant Omicron ile bulaşma hızı oldukça yükselirken Türkiye'deki vaka sayılarında da bir anda patlama yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre son 24 saatte 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Bu gözle görülür derecedeki artış özellikle toplu ortamlarda bulunmak zorunda kalan öğrencileri oldukça endişelendirirken, sosyal medyadan uzaktan eğitim çağrısı gündeme taşındı.

VAKA ARTIŞINDA PATLAMA YAŞANIYOR

Delta varyantının ardından ortaya çıkan Omicron varyantıyla beraber vaka sayılarındaki ciddi artış vatandaşlarda yeniden kapanmaya yönelik endişeye neden oldu. Her ne kadar hastalığın ağır geçmesine neden olmasa da bulaşma hızını büyük ölçüde artıran Omicron varyantı ile vaka sayılarında ciddi oranda artış gözlemlenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları da tehlikeyi gözler önüne serdi.

FAHRETTİN KOCA TEHLİKEYİ BÖYLE DUYURDU

10 gün içerisinde her üç vakadan birinin Omicron olabileceğine dikkat çeken Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maske ve mesafe kuralına uyulmadığı konusunda vatandaşları uyardı. Koca, "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER YETKİLİLERE SESLENDİ

Omicron varyantı ile birlikte son günlerde 36 bin sayılarına çıkan vaka sayıları da endişeye neden oldu. Yüz yüze eğitim nedeniyle hem toplu taşımada hem de okulda kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda kalan öğrenciler de sosyal medyadan binlerce paylaşım yaparak yetkililere uzaktan eğitime geçilmesi yönünde çağrıda bulundu.

HEDEF YARINKİ KABİNE TOPLANTISI

Twitter'da yapılan #OmicronVarsaÖğrencilerYok etiketli paylaşımlar ile etiket kısa süre içerisinde gündemin ilk sıralarına yükselmeyi başarırken, öğrenciler yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda konunun gündeme gelmesini ve yüz yüze eğitime ara verilmesini talep ederek yetkililere çağrıda bulundu.