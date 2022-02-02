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Vaka sayıları rekor kırarken Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bakan Koca açıklama yapacak! Yeni tedbirler gelir mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgındaki son durum ve alınması düşünülen tedbirleri görüşmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Vaka sayıları rekor kırarken Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bakan Koca açıklama yapacak! Yeni tedbirler gelir mi?

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1 Şubat 2022 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aşarak rekor kırdı. Son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 87 bin 562 oldu.

BAKAN KOCA YAZILI AÇIKLAMA YAPACAK

Bu veriler salgındaki durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koyarken son durum Bilim Kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle saat 17.30'da başlayacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak. 

Vaka sayıları rekor kırarken Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bakan Koca açıklama yapacak! Yeni tedbirler gelir mi?

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda koronavirüs salgınındaki son durumun yanı sıra, hastanelerdeki doluluk oranları ve aşılama çalışmalarının masaya yatırılması planlanıyor. Ayrıca vaka artışının önlenmesi için alınacak önlemlerin de masada olması bekleniyor. 

Vaka sayıları rekor kırarken Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bakan Koca açıklama yapacak! Yeni tedbirler gelir mi?

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 87 bin 562 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,54 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Vaka sayıları rekor kırarken Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bakan Koca açıklama yapacak! Yeni tedbirler gelir mi?

BAKAN KOCA: YENİ DOZLARI MUTLAKA YAPTIRIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek TURKOVAC'ı güvenle tercih edin." ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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