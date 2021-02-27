Vaka sayılarının yükselişe geçtiği Tokat’ta, denetimler de artık yetersiz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısının en çok arttığı iller arasında gösterdiği Tokat'ta denetimler yetersiz kaldı.

Bakan Koca’nın “Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" şeklindeki paylaşımına rağmen vatandaşlar salgın yokmuş gibi hareket etti.

Gün boyu kentin birçok noktasında kısıtlamaların ihlal edildiği hakkında ihbarlar geldi. Polislerin uyarılarına rağmen kural ihlalleri devam etti.

Kısıtlama olduğunu bile bile vatandaşların bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da banklarda oturarak güneşin tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ise parklara çocuklarını getirerek oyun oynattı. Bazı anne babalar çocukları ile birlikte marketlere girdi.

Polisler il merkezinde yaptıkları denetimlerde sadece 7 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal etmesi dolayısı ile tutanak düzenledi.