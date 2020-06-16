Vaka sayısı 600'ü buldu! İkinci dalga endişesi yaşanıyor

Koronavirüs salgının kontrol altına alınmasıyla başlayan normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların tedbirlere uymadığı illerde vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bu illerden olan Van'da diğer illerden gelip, 14 gün karantinada kalması gereken kişilerin bu kurala uymaması, toplu merasimler ve gizli kurulan taziyelerle bir araya gelinip sosyal mesafe kuralının da hiçe sayılması nedeniyle salgına yakalanan kişi sayısı 600'ü buldu. Şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, 18 bin kişinin karantinada tutulduğu bildirildi. Vaka sayısındaki artışa bağlı olarak da filyasyon ekiplerinin temaslı kişileri belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, kentte yaşanan vaka artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak vatandaşları sosyal mesafe maske ve hijyen konularında uyardı.

"VAKA SAYILARINDA CİDDİ ARTIŞLAR YAŞAMAYA BAŞLADIK"

İliklerden, sağlık çalışanlarının Kovid-19 pandemisi süresince üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini belirterek,"Van ili olarak bu duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Maalesef, daha öncelerde de Bilim Kurulu'nun uyardığı şekilde oluşabilecek ikinci dalgaları artık 'ilimizde yaşamaya başladık' diye değerlendiriyoruz. Bu anlamda sağlık çalışanları ve kentteki diğer kurumların çalışmalarının dışında en önemli nokta, vatandaşların kendi sosyal izolasyon kuralına uymaları, özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda hasta, ev ziyaretleri ile toplu merasimlere katılmamaları gerektiğini uzun süredir söylemekteydik. Maalesef, Van'da son bir haftada vaka sayılarında ciddi artışlar yaşamaya başladık. Bunu da hem ilimizin nüfus yoğunluğunun fazla olması, şehirleşme oranının belli noktalarda, lokalize olmuş olması, aynı zamanda da sosyal izolasyon kuralına uyulmadığına bağlıyoruz." diye konuştu.

"ALIŞKANLIKLARIN YARAR DEĞİL, ZARAR GETİRECEĞİNİ BİLMEK ZORUNDAYIZ"

Kültür nedeniyle sıcak ilişkilere alışkın olunduğunu belirten İliklerden özellikle genç nüfusu da uyararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, Doğu toplumları, doğu kültürleri ve yöresel olarak geleneklere, ziyaret kültürlerine, sıcak ilişkilere, yakın temasa alışık toplumlarız. Ama pandemi sürecinde bu alışkanlıkların yarar değil, zarar getireceğini bilmek zorundayız. Gençler olarak belki Kovid-19 hastalığını rahat bir şekilde atlatıyor olabiliriz. Ama, bulaştırdığımız yaşlılarımız, annelerimiz, babalarımız bu hastalığı çok ağır atlatacaktır. Belki de bazılarını kaybedecek duruma gelebileceğiz. Bu anlamda tüm gençlerimize özellikle sosyal alanlarda, alışveriş alanlarında çok dikkatli sosyal izolasyon kuralına uymalarını öneriyorum"

"BİR AİLEDE 10 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİNİN POZİTİF SONUÇLARINI GÖRMEYE BAŞLADIK"

Toplu merasim ve cenaze törenlerinin kentteki vaka sayılarını artırdığını anlatan Dr. Öğretim üyesi İliklerden, "Bizler kalabalık çekirdek aile sayılarına sahip bir kültürde yaşamaktayız. Bu da ev içi transferlerin, ev içi bulaş risklerini artırmış bulunmaktadır. Özellikle toplu merasim ve cenaze törenlerinde sosyal izolasyon kuralına uyulmaması, bu vakaların artışına neden oldu. Bu anlamda ciddi önlemler alınmalı. Vatandaşlarımız büyük duyarlılıkla hareket etmek zorundadırlar. İlimizdeki vaka sayılarındaki artışın bir neden de apart yaşam halinin fazla olmadığı, özellikle kalabalık çekirdek aile sayılarının fazla olması ve lokalize olmuş bu evlerde yapılan ziyaretlerin fazla olmasına bağlıyoruz. Çünkü son vakalarda bir ailede 6-7, bazen de 10 kişinin Kovid-19 pozitif test sonuçlarını görmeye başladık. Bu anlamda sizler evlerinizde kalıyor olmanız, ya da dışarıya çıkmıyor olmanızın da bir önemi yok. Evleriniz arasında üst kattaki ağabeye, alt kattaki ablaya, yan binadaki komşuya ya da amcaya gitmeniz de bu bulaşları artırıyor" diye konuştu.

"KOVİD-19 İÇİN AYIRDIĞIMIZ ALANLARIN BİRÇOĞU DOLMAK ÜZERE"

Dr. Öğretim üyesi Ümit Haluk İliklerden, cenaze merasimlerinde erken kalkanın yadırgandığı bir toplumda yaşadıklarını da belirterek, "Ama bunlar pandemi sürecinde kesinlikle bizi kötü yönde etkileyecektir. Gönül bağımız her şeyden önemlidir. Pandemi sürecinde lütfen sosyal mesafeye ve izolasyon kuralına dikkat edelim. Yoksa Van’ımızda çok ciddi hasta sayıları görmek üzereyiz. Şu an hastanemizde Kovid-19 için ayırdığımız alanların birçoğu dolmak üzere. Daha farklı, daha fazla alanlar açmak istemiyoruz. Buna tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini ehemmiyetle rica ediyoruz. Hastanemizde şu anda 30'a yakın vakamız var, yoğun bakımda hastalarımız var. Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van ikinci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum" dedi.

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