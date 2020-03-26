"Vaka sayısını 10 ile çarpınca Türkiye'deki hasta sayısını tahmin edebiliriz"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ceyhan,Türkiye'de tespit edilen hasta sayısının 10 ile çarpılması ile virüs bulaşan insan sayısının tahmin edilebileceğini belirtti.

"BÜTÜN DÜNYADA ÖLÜM ORANI YAYINLANAN RAKAMLARDAN DÜŞÜK"

Prof. Dr. Ceyhan,"En iyi test yapılan ülkelerde dahi vaka sayısının 5'te 1'inin tespit edildiğini belirten Ceyhan, vaka sayısının saklandığı düşüncesine katılmadığını da ifade ederek, şöyle konuştu: Tespit edilen hasta sayısını 10 ile çarptığınız zaman Türkiye'de olabilecek virüs taşıyan insan sayısını tahmin edebiliriz.Yani 25 bin vaka gibi bir rakam üzerinden hesaplarsak ölüm oranı düşük. Bu bütün dünyada böyle. Bütün dünyada ölüm oranı şu anda yayınlanan rakamlardan düşük." dedi.

"İLLERİ GİZLEMENİN BELLİ AVANTAJLARI VAR"

Sağlık Bakanlığı tarafından salgına yönelik açıklanan rakamlarda illerin belirtilmemesine de değinen Ceyhan, "Bunun iki ucu var. Birinde tamamen gizliyorsunuz birinde ise Güney Kore gibi açık oluyorsunuz. Yalnız gizlemenin de belli avantajları var. Tedbirler alınmadan illerin açıklanmasını sakıncalı buluyorum. Eğer tedbir almazsanız açıkladığınız zaman araç kuyruklarını ve tatil bölgelerine giden insanları görebilirsiniz ve bunlar da gidip oralara yayabilirler" diyerek vaka sayılarının illere göre açıklanmasından önce alınması gereken tedbirlere dikkat çekti.