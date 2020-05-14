Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te her yer tıklım tıklım

Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele sürerken normalleşme sürecini yanlış anlayan şehirlerde vak'a sayıları yeniden yükselmeye başladı.

Vak'a sayısının yükselişe geçtiği illerden olan Gaziantep'te ise halk otobüsleri, pazarlar, halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklardaki insan manzaraları şaşkına çevirdi. Alınan tedbirlerden biri olan halk otobüslerinin yolcu sınırlandırılması ise Gaziantep'te çiğnenen kurallardan oldu. Pazarlarda ise girişlerde ateş ölçüm ve maske dağıtımı yapılmasına rağmen sosyal mesafe kuralı sadece pazar tezgahlarında sınırlı kaldı. Pazarlarda vatandaşlar adeta sosyal mesafeyi hiçe sayarak alışverişlerini sürdürdü. Kentin en işlek yeri olan Gaziler Çarşısında ise görüntü değişmedi. Sıcak havanın da etkisiyle korona virüsü unutanlar çarşıyı doldurdu. Vatandaşlar ise vak'anın artmasının en başta sebebinin sosyal mesafeye uyulmadan sokaklarda hareket edildiğini ifade ediyorlar.

Çarşıdaki işleri için sokağa çıktığını belirten Nermin Yılmaz, "Maske takıyoruz ama sürekli yan yana olduğumuz için bir anlamı kalmıyor. Çarşıda dolaşırken korona virüsün olduğunu sadece maskeden anlıyorum onun dışında değişen bir şey yok" dedi.

Kaynak: İHA