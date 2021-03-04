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  3. Vakalar artıyor! Trabzon'da cenaze ve taziye katılan 40 kişide korona tespit edildi

Vakalar artıyor! Trabzon'da cenaze ve taziye katılan 40 kişide korona tespit edildi

Trabzon'da bir kişini hayatını kaybetmesi sonucu düzenlenen cenaze ve taziye törenine katılan 100 kişiden 40'ında koronavirüs tespit edildi.

Vakalar artıyor! Trabzon'da cenaze ve taziye katılan 40 kişide korona tespit edildi

Koronavirüs salgının hızla yayıldığı iller arasında yer alan ve çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Trabzon'da İl Sağlık Müdürü Hakan Usta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. 

Usta paylaşımında bir kişinin vefatı neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze ve taziyenin ardından 40 kişide Covid-19 hastalığının tespit edildiğini kaydetti.

Usta, vatandaşlara çağrıda bulunarak taziyelerin telefon aracılığıyla yapılması tavsiyesinde bulundu.

Usta şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden bir hafta sonra 40 kişide Kovid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla uygulamasına destek verelim."

Vakalar artıyor! Trabzon'da cenaze ve taziye katılan 40 kişide korona tespit edildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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