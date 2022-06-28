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Vakaların tekrardan artış göstermesiyle DSÖ yetkilisinden uyarı geldi! Birden fazla Covid-19 geçirenler dikkat!

2 yılı aşkın süredr tüm Dünya'da etkisi gösteren son zamanlarda da bittiği düşünülen koronavirüs için DSÖ yetkilisnden uyarı geldi.

Vakaların tekrardan artış göstermesiyle DSÖ yetkilisinden uyarı geldi! Birden fazla Covid-19 geçirenler dikkat!

Koronavirüs etkileri son zamnalrda etkisini azaltmaya başladı. Tüm Dünya koronavirüsün yaydığı etkilerden yetkililerin açıklamaları ile yavaş yavaş sıyrılmaya başladı. Son günlerde yaşanan vaka artışları sonrası  DSÖ yetkilisi David Nabarro bugün korkutucu açıklamalarda bulunurken, koronavirüsün birden fazla geçiren kişileri uyardı. 

Vakaların tekrardan artış göstermesiyle DSÖ yetkilisinden uyarı geldi! Birden fazla Covid-19 geçirenler dikkat!

UZMANINDAN UYARI GELDİ

Önümüzdeki kış aylarında birçok yetkiliden koronavirüsün yeniden paylak vereceği, vakaların attacağı ve maske yasaklarının geri geleceği bilgisi paylaşılıyor. Konuyla ilgili olarak DSÖ yetkilisi David Nabarro'da uyarıcı niteliğinde bir açıklama geldi. Nabarro yağtığı bilgilendirmelerde tekrarlayan ve uzun süre atlatılamayan koronavirüs vakAları için uyarılarda bulundu. 

Vakaların tekrardan artış göstermesiyle DSÖ yetkilisinden uyarı geldi! Birden fazla Covid-19 geçirenler dikkat!

SAĞLIKLI YAŞAMDAN UZAKLAŞILABİLİR

David Nabarro yaptığı açıklamada "Kornavirüs enfeksiyonu insanları birkaç ay boyunca normal ve sağlıklı bir yaşantıdan uzaklaştırabilir" bilgisi ile  bir kişiye ne kadar çok kornavirüs vakası bulaşırsa, kişinin "şanssız" olma ve koronavirüsün uzun vadeli sağlık etkilerine yakalanma olasılığının o kadar yüksek olduğunu bilgisini verdi. 

Vakaların tekrardan artış göstermesiyle DSÖ yetkilisinden uyarı geldi! Birden fazla Covid-19 geçirenler dikkat!

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