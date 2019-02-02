Vakfıkebir’e TİSKİ müjdeyi verdi, yakında başlayacak

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir Tarlacık-Ballı Mahalleleri İçme Suyu Projesi, Hacıköy Mahallesi Ek Kanalizasyon Projesi ve Vakfıkebir İçme Suyu Terfi Hatları ile Branşman Odaları Onarım ve Yenilme Projesinin ihalelerinin TİSKİ tarafından yapılacak çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağını müjdeledi.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren Başkan Muhammet Balta, "İlçemizde hem belediyemiz kanalıyla hem de Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla çok önemli yatırımlar yapılıyor. Tarlacık-Ballı Mahalleleri İçme Suyu Projesi; 2.261.255 TL bedelle ihale edilmiştir. Proje kapsamında 18 kilometre isale ve şebeke hattı döşenecek. 1 adet kaptaj, 12 adet tahliye odası, 10 adet vantuz odası, 4 adet basınç kırıcı vana odası, 2 adet yangın hidrantı inşa edilecek ve 2 adet içme suyu deposu yenilenecek. Çalışmalar tamamlandığında 2 ayrı mahallede bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacağı gibi Büyükliman Bölgesine hizmet veren Büyükliman Grup İçme Suyu'na da buradan 12 bin kişiye yetecek kadar su takviye yapılacak. Hacıköy Mahallesi Ek Kanalizasyon Projesi 347.819.00 TL bedelle ihale edilmiştir. Bu proje tamamlandığında Hacıköy mahallemizin kanalizasyon sorunu tamamen çözülecek. 1.833.720 TL bedelle ihale edilen Vakfıkebir İçme Suyu Terfi Hatları ile Branşman Odaları Onarım ve Yenilme Projesi tamamlandığında ise mevcut su kuyuları yenilenerek yaz aylarında olası bir kuralık durumunda çekilebilecek su sıkıntılarına önlem alınarak su depolarına ilave su takviyesi yapılabilecek. TİSKİ tarafından ihalesi yapılan üç projenin toplam maliyeti 4.442.794 TL'dir" dedi.

Öte yandan projelerin bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA