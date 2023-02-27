Vakhtang Bezarashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vakhtang Bezarashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vakhtang Bezarashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vakhtang Bezarashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vakhtang Bezarashvili 21 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვახტანგ ბეზარაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vakhtang Bezarashvili Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vakhtang Bezarashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına - tarihinde katılmıştır. Vakhtang Bezarashvili'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vakhtang Bezarashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vakhtang Bezarashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vakhtang Bezarashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vakhtang Bezarashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vakhtang Bezarashvili şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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