Vakhtang Botchorishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vakhtang Botchorishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vakhtang Botchorishvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vakhtang Botchorishvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vakhtang Botchorishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vakhtang Botchorishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vakhtang Botchorishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vakhtang Botchorishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vakhtang Botchorishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vakhtang Botchorishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vakhtang Botchorishvili 21 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვახტანგ ბოჭორიშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vakhtang Botchorishvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vakhtang Botchorishvili'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vakhtang Botchorishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vakhtang Botchorishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Vakhtang Botchorishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vakhtang Botchorishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2022 yılında FC Samtredia

31 Aralık 2022 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

Vakhtang Botchorishvili kimdir

Vakhtang Botchorishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vakhtang Botchorishvili şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Vakhtang Botchorishvili nereli

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