Vakhtang Kapanadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vakhtang Kapanadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vakhtang Kapanadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vakhtang Kapanadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vakhtang Kapanadze 6 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვახტანგ კაპანაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vakhtang Kapanadze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vakhtang Kapanadze'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vakhtang Kapanadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vakhtang Kapanadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vakhtang Kapanadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vakhtang Kapanadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında FC Gareji

1 Ocak 2020 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2021 yılında FC Gareji

Vakhtang Kapanadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vakhtang Kapanadze şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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