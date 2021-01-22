Türkiye'nin en çok tercih edilen kamu bankaları listesinde ilk sıralarda yer aklan Vakıfbank, sunduğu fırsatlarla müşterilerinin gönlünü fethetmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınının getirmiş olduğu pandemi sürecinde birçok vatandaş, kendisini ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçte bulurken Vakıfbank yine herkesin yüzünü güldürecek bir kampanyaya imza attı. 90 gün ertelemeli Vakıfbank 125 bin kredi kampanyası nedir? Nasıl başvurulur? | Vakıfbank 125 bin TL Başvuru koşulları... İşte tüm detaylar...

VAKIFBANK 125 BİN KREDİ KAMPANYASI NEDİR?

VakıfBank’ın Müjde olarak açıkladığı Kredi kampanyasında tam 3 ay ertelemeli olarak 125.000 TL başvurabilirsiniz. Özellikle esnaf, Özel sektör çalışanları gibi farklı gelir düzeyine ait vatandaşları ilgilendiren Vakıfbank 125.000 TL kampanyası , Vakıfbank kredi başvurusu sonrasında nasıl bir işleyiş ile devam edeceği sorusunun yanıtı olarak 90 gün boyunca Beş kuruş bile Ödeme yapmadan kredinizi ilk aydan elinize alabileceksiniz… 36 ay taksitle ödeme imkanı bulunan kredinin faiz oranı ise 1,34 olarak belirlendi.

VAKIFBANK 125 BİN KREDİ KAMPANYASI NASIL BAŞVURULUR?

Kredi başvurusu yapmak için nüfus cüzdanı fotokopisi veya sürücü belgesi fotokopisi ile gelir belgesinin yeterli olduğu kredi kampanyasında ayrıca vatandaşlar telefonundan mesaj atarak (SMS) da başvuruda bulunabiliyor. Sms yolu ile kredi başvurusu yapmak için telefonun mesaj kısmına ‘KREDI’, T.C. Kimlik No ve aylık gelir miktarı yazılarak 5724’ yollamak yeterli oluyor.

Öte yandan yapılan açıklamada, belirli ve düzenli bir geliri olan ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilerin krediden yararlanabildiği belirtiliyor.

Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri’nde.

Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724’e sms gönderebilirsiniz.

Örnek Sms Metni:

KREDI 11111111111 3000

Kredinizi,

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli

Azalan taksitli

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Son taksit balon ödemeli,

Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

VAKIFBANK 125 BİN TL BAŞVURU KOŞULLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi Vakıfbank kredi kampanyasına dahil olma şartları ise;

18 yaş üstü olmak,

Kredi puanının yeterli olması ,

Aylık gelir beyanının yapılması şeklinde belirtirken bireysel ihtiyaç kredisi kullanırken dikkat edilmesi gereken konu da dosya masrafı gibi detaylar öte yandan faiz oranları olmaktadır.

VAKIFBANK 125 BİN TL KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti 3.000-125.000 TL 03-36 Ay %1.59* % 0.5+BSMV



Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %1,59’dan başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.

Efektif Yıllık Faiz Oranı hesaplamasına kredi için tahsil edilen (BSMV dahil) kredi tahsis ücreti, faiz ve vergiler dahil olup sigorta tutarları dahil edilmemiştir. 50.000 TL için 1 yıllık Hayat Sigortası prim tutarı, 35 yaşındaki erkek müşteri için 389,32 TL’dir. Sigorta primi, 35 yaş üzerinden hesaplanmış olup kredi tutarı, kredi vadesi, müşteri yaşı ve cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir. Efektif Yıllık Faiz Oranı örnek vade ve örnek tutar üzerinden hesaplanmıştır Belirtilen faiz oranı kredi açılış günü ile aynı gün Bankamız aracılığıyla sigorta yaptırılması, kredi kartı başvurusu alınması ve asgari bir maaş tutarında Ek Hesap açılması durumunda geçerli olacaktır.

Findeks Kredi Notunuzu İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılıktan “Başvurular-Findeks Risk Raporu-Findeks Risk Raporu Alma” menüsüne girerek veya Çağrı Merkezimizi arayarak öğrenebilirsiniz.