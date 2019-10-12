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Vakıfbank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Vakıfbank'a konuk olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Vakıfbank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Vakıfbank'a konuk olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

Vakıfbank: Gizem, Cansu, Melis, Meliha, Gabi, Isabelle, Pınar, Gözde, Ebrar, Milena, Maja, Zehra

Antrenör: Giovanni Guıdetti

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erce, Celeste, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Ezgi, Bihter, Meryem, Marta, Duygu, Hande

Antrenör: Alper Hamurcu

Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-15

Süre: 104 dk. (26, 26, 29,23 )

Kaynak: İHA

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