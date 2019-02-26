VakıfBank - Beziers VB: 3-0
VAKIFBANK: Di Iulio 11, Melis 4, Cansu 2, Ebrar 13, Milena 10, Lonneke 11, Ayça (L), Buket 2, Tuğba 2
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Tudur Pop (Romanya), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)
VAKIFBANK: Di Iulio 11, Melis 4, Cansu 2, Ebrar 13, Milena 10, Lonneke 11, Ayça (L), Buket 2, Tuğba 2
BEZIERS VB: Fabrino, Fidon 1, Soto 3, Terrell 9, Johnson 5, Öhman 5, Once (L), Martin 2, Lautric 1, Victoria 2, Ungerer, Edelman
SETLER: 25-10, 25-18, 25-16
SÜRE: 60 dakika (17, 23, 20)
2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, son maçında Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup olarak çeyrek finale yükseldi ve Avrupa'daki galibiyet serisini 28 maça çıkarttı.
Öte yandan VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş Futbol Takımı'nın deneyimli file bekçisi Tolga Zengin de takip etti.
FOTOĞRAFLI
DHA
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