Normalleşme adımlarının atıldığı şu dönemde bankalarda bu sürece dahil oldu. Daha çok çalışma saatlerinin merak edildiği bankalar şimdiden çokça arananlar listesine girdi. Bir devlet bankası olan Vakıfbank'ın Vakıfbank çalışma saatleri | Vakıfbank çalışma saatleri değişti mi? gibi sorularla çok aratılanlar arasında yer almasından dolayı biz de bu konuyu araştırdık ve sonuçlarına haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

Banka, mobil, internet bankacılığı, mobil asistan, ATM ve çağrı merkezi kanallarından yapılacak EFT ve havale işlemlerini 21 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.

Nakit ihtiyaçları için ATM'lerden günlük 5 bin liraya kadar ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan banka, ATM'ler üzerinden kartsız para yatırma işlemlerini adet ve tutar sınırı olmaksızın ücretsiz yaptı.

VakıfBank, şubelerdeki yoğunluğu ve kişilerin birbiriyle olan temasını da asgari düzeyde tutmak adına, gerekli aksiyonları hayata geçirdi.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi. TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.Bankanın TL nakdi kredilerindeki artış yüzde 28,6 oldu.Halkbank aktif büyüklüğünü 457 milyar TL’ye taşıdı.Türk Lirası’nı destekleyen ürünlere ağırlık vererek 2019 yılında bilanço kalitesini koruyan Halkbank, toplam kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 16,7 artışla 399 milyar TL'ye yükseltti. TL cinsinden nakdi kredilerdeki artış miktarı yüzde 28,6 olarak gerçekleşen Banka'nın aktif büyüklüğü ise; aynı dönemde yüzde 20,8 artışla 457 milyar TL oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Finansal kaynaklarımızı yurtiçindeki piyasa ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmek için etkin şekilde kullandığımız bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında yeni bir başarı hikâyesinin parçası olmak istiyoruz” dedi.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.

ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.

Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.