İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. VakıfBank dünya üçüncüsü oldu

VakıfBank dünya üçüncüsü oldu

Çin'in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

VakıfBank dünya üçüncüsü oldu

Çin'in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 26-24, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-21 üstün tamamlayan VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2016'nın ardından 2. kez bronz madalyanın sahibi oldu.

Salon: Olimpiyat

Hakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

VakıfBank: Haak, Ebrar, Zehra, Rasic, Gabi, Ognjenovic, Gizem (L) (Meliha, Cansu, Gözde, Melis)

Novara: Brakocevic, Vasileva, Chirichella, Hancock, Arrighetti, Courtney, Sansonna (L) (Di Iulio, Napodano, Mlakar)

Setler: 26-24, 25-23, 25-21

Süre: 1 saat 25 dakika (29, 29, 26)

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT