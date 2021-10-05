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Vakıfbank - Eczacıbaşı Şampiyonlar Kupası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybolda yeni sezon geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'i kazanan Vakıfbank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı karşılaşacak. Bu müsabakayı izlemek isteyenler ise internette Vakıfbank - Eczacıbaşı Şampiyonlar Kupası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Vakıfbank - Eczacıbaşı Şampiyonlar Kupası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar voleybolunda yeni sezon heyecanı dev bir maçla başlıyor. Bu kapsamda Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyon olan Vakıfbank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı takımları karşı karşıya gelecek. Bu dev maçı izlemek isteyen voleybolseverler ise internet arama motorlarında  Vakıfbank - Eczacıbaşı Şampiyonlar Kupası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI ŞAMPİYONLAR KUPASI VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vakıfbank - Eczacıbaşı Şampiyonlar Kupası voleybol maçı 5 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karılaşma  İstanbul'da, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI ŞAMPİYONLAR KUPASI VOLEYBOL  MAÇI HANGİ KANALDA?

Vakıfbank - Eczacıbaşı Şampiyonlar Kupası voleybol maçı TRT spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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