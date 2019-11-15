VakıfBank gençlere birikim yaptıracak

İSTANBUL(AA) - VakıfBank, yeni ürünü Genç ARI Hesabı’yla 35 yaş ve altındaki tüm gençleri, birikim yapmaya teşvik ediyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, vadeli hesap gibi kazandırıp vadesiz hesap gibi harcama rahatlığı sağlayan ARI Hesabı’na göre daha düşük tutarlarla açılabilen Genç ARI Hesabı, küçük tutarlar ile birikim yapma imkânı sağlayarak gençlerin ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor. Ayrıca ARI Hesabı’nın sunduğu tüm avantajlar da Genç ARI Hesabı’nda da geçerli oluyor. Birikimler, avantajlı faiz oranlarıyla değerlenirken ihtiyaç anında vade kaybı yaşanmadan para çekilip yatırılabiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, "Bu sebeple VakıfBank olarak tasarruf alışkanlığının yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Genç ARI Hesabı’yla mevcut müşteri kitlemiz içinde önemli bir orana sahip gençlerle iş birliğimizi daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Küçük tutarlar ile de birikim yapılabileceğini ve aynı zamanda kazanç sağlanabileceğini gençlere göstermeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.



Genç ARI Hesabı ile birikimler gecelik faiz oranıyla değerlenirken, ihtiyaç anında vade kaybı yaşamadan para yatırma, para çekme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede gençler bir yandan birikim yaparken diğer yandan ihtiyaçları olan tutarı hesaplarından çekebiliyor.

VakıfBank Genç ARI Hesabı’nda gençleri çifte avantaj bekliyor. Genç ARI Hesapları üzerinden VakıfBank internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından gerçekleştirilen EFT/havale işlemleri için ücret alınmıyor. Ayrıca ilk defa Genç ARI Hesabı açtıracak olan gençler, 100 gün boyunca tanışma faiz oranlarından yararlanabiliyor.

Kaynak: AA