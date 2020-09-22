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  3. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımında 8 kişinin testi pozitif çıktı

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımında 8 kişinin testi pozitif çıktı

Vakıfbank Kadın Voleybol takımında 6'sı sporcu, 2'si teknik olmak üzere toplam 8 kişinin yeni tip koronavirüs(Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımında 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ülkemizde koronavirüs vakaları artarken spor kulüpleri de bu durumdan nasibini alıyor. Yeni vakaların çıktığı son kulübümüz de Vakıfbank Kadın Voleybol takımı oldu. Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada ikisi teknik heyet, 6'sı sporcu 8 kişinin koronavirüs testlerinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Böylece takımdaki toplam vaka sayısı 9'a yükseldi.

Vakıfbank'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde altı sporcumuzun ve iki teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı dokuza yükselmiştir.

Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz."
 

Tayfun Altuntaş
Editör


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