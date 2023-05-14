Vakıfbank kredi kartı kullananlara müjde! Tek işlemle hesabınıza 500 TL nakit para yatırılacak

Vakıfbank, müşterilerine sunduğu ayrıcalıklar ile dikkat çekiyor. Bankomat kart ve World kredi kartı kampanyaları ile fırsatlar sunan Vakıfbank, yeni bir kampanya ile kredi kartı olan müşterilerine 500 TL para iadesi yapacağını duyurdu. Kampanya, "Sözünle Kazan" adıyla geçiyor ve müşterilerine çeşitli harcama sözleri vererek para iadesi kazandırıyor.

KAMPANYA BAŞVURU DETAYLARI





Kredi kartı olan kişilere yönelik olarak yapılan açıklamada, "Bir sözünüze 500 TL'ye varan indirim" denilerek, 12 ay boyunca aylık belli bir tutarda harcama sözü veren müşterilere, sözlerini tutmaları halinde belirli indirimler yapılacağı ve 500 TL'ye kadar para iadesi yapılacağı açıklandı.

Haberin Devamı

Kampanyaya başvuru yapmak için müşteriler, 4440724 Müşteri İletişim Merkezi, İnternet Bankacılığı veya VakıfBank Mobil uygulamasını kullanabilirler. Ayrıca, size özel bir anahtar kodu yazarak kredi kartınızın son 6 hanesini 6635'e SMS göndererek de kampanyaya katılabilirsiniz. Ancak başvurular için belirli şartlar mevcut. Örneğin, kartın açık ve kullanıma uygun olması gerekiyor. Verilen harcama sözü tutarlarının toplamı kredi kartı limitinin %70'ini aşmayacak şekilde belirlenmiş. Ayrıca, sanal kartlar ve mobil temassız ödeme işlemleri de kampanya kapsamında değerlendirilecektir.

Haberin Devamı

Kampanya başvurusu yapanların sadece harcama sözü vermeleri yeterli olacak. Harcama sözü veren müşterilere, para iadesi anında yapılacak ve indirim kartlarına yansıtılacak. Ek kartlar bu kampanyadan faydalanamaz, sadece bireysel kredi kartları kampanyaya dahil edilebilir.

Vakıfbank, sunduğu fırsatlar ile müşterilerine özel avantajlar sunmaya devam ediyor. Siz de Vakıfbank'ın kampanyalarından yararlanarak avantajlı bir bankacılık deneyimi yaşayabilirsiniz.