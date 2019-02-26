İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. VakıfBank, namağlup çeyrek finalde

VakıfBank, namağlup çeyrek finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup çeyrek finale çıktı.

VakıfBank, namağlup çeyrek finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup çeyrek finale çıktı.

Gruptan namağlup olarak çeyrek finale yükselen sarı-siyahlılar, Avrupa'daki galibiyet serisini 28 maça çıkarttı. VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakibi 1 Mart Cuma günü Lüksemburg'ta düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tudur Pop, Vitor Alexandre Goncalves

VakıfBank: Di Iulio, Melis, Cansu, Ebrar, Milena, Lonneke, Ayça (L), Buket, Tuğba

Beziers VB: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Öhman, Once (L), Martin, Lautric, Victoria, Ungerer, Edelman

Setler: 25-10, 25-18, 25-16

Süre: 61 dakika

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.