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  3. VakıfBank - Scandicci: 2 - 3

VakıfBank - Scandicci: 2 - 3

VAKIFBANK: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)

VakıfBank - Scandicci: 2 - 3

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

VAKIFBANK: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)

SCANDICCI: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Carraro, Slöetjes, Milenkovic)

SETLER: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15

SÜRE: 116 dakika (27,26,21,24,18)

VakıfBank, 2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15'lik setler sonucunda 3-2 mağlup oldu.

Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 27 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovenya'nın Nova KBM Branik Maribor takımına konuk olacak.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

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