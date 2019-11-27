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VakıfBank, Slovenya’dan zaferle döndü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya deplasmanında Nova KBM Branik Maribor'u 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Slovenya’dan zaferle döndü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya deplasmanında Nova KBM Branik Maribor'u 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlılar, gruptaki üçüncü maçında Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'la 17 Aralık Salı günü TSİ 18:00'de deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Sportna Dvorana Ljudski Vrt

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Igor Schimpl (Slovakya)

Maribor: Stoljiljkovic, Sobocan, Bracko, Kosenina, Lorber, Pintar, Pahor (L), Milosic

VakıfBank: Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Maja, Gizem (L), Cansu, Gözde, Ebrar

Setler: 13-25, 17-25, 14-25

Süre: 61 dakika (21', 21', 19')

Kaynak: İHA

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