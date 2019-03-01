VakıfBank Spor Kulübü'nün yeni başkanı Mehmet Emin Özcan oldu

VakıfBank Spor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı sonrasında VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Kulüp Başkanı oldu. Başkan Yardımcılığı ve Basın Sözcülüğü görevini ise VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih yürütecek.

VakıfBank'ın sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla kurduğu VakıfBank Spor Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Genel Kurulda oluşan Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında alınan kararla VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Kulüp Başkanı oldu. Başkan Yardımcılığı ve Basın Sözcülüğü görevini ise daha önce 7 yıl Akçaabat Sebatspor ve 3 yıl Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcılığı görevini yürüten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih yürütecek.

Yönetim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Özcan; "'Ülkemize büyük mutluluklar yaşatan, sayısız şampiyonluklar kazanan kulübümüze görevi süresince başarıyla hizmet eden, kulübümüzün kurumsallaşmasında ve özellikle son yıllardaki şampiyonluklarda sonsuz katkıları bulunan Sayın Osman Demren ve yönetimine teşekkür ediyorum. Demren ve ekibi, ayrıca Türkiye'nin en iyi spor komplekslerinden biri olan VakıfBank Spor Sarayı'nın yapılmasına da büyük emek vermiştir" dedi.

Yeni Yönetim Kurulu ile birlikte devraldıkları hizmet bayrağını daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini kaydeden Özcan, "Görev değişiminin kulübümüze, VakıfBank ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. VakıfBank Spor Kulübümüzün önümüzdeki dönemde de başarılarına yenilerini eklemesi için gereken her türlü desteği vermeye ve kulübümüzün yanındaki güç olmaya devam edeceğiz. Sporda dünyanın zirvesinde bulunan VakıfBank markası bundan sonra da yoluna emin adımlarla devam edecektir" dedi.

Voleybol takımının önünde çok önemli bir süreç olduğunu söyleyen Özcan, "Türkiye Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir döneme girdik. Son Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak unvanlarımızı korumak istiyoruz. Ayrıca altyapıdan şampiyonlar yetiştirme geleneğimizi de kararlılıkla sürdürmek amacındayız. Tüm idari ve teknik heyet ile sporcularımıza bu hedeflerimize yürüme yolunda üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

VakıfBank Spor Kulübü'nün Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Mehmet Emin Özcan - Yönetim Kurulu Başkanı

Abdi Serdar Üstünsalih - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü

Şuayyip İlbilgi - Yönetim Kurulu Üyesi - Sayman

Mikail Hıdır - Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Ecesoy - Yönetim Kurulu Üyesi

Alp Tolga Şimşek - Yönetim Kurulu Üyesi

Arzu Örsel - Yönetim Kurulu Üyesi

Ersin Özoğuz - Denetim Kurulu Üyesi

Ferkan Merdan - Denetim Kurulu Üyesi

Sibel Sağman - Denetim Kurulu Üyesi

(FOTOĞRAFLI)

DHA