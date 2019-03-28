VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde yarı finalde

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final serisinde ilk maçta 3-0 yendiği Nilüfer Belediyespor'u ikinci karşılaşmada da 3-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, yarı finalde THY-Fenerbahçe galibiyle mücadele edecek.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final serisinde ikinci maçında evinde Nilüfer Belediyespor'u 25-21, 25-17 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar böylece yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar yarı final serisinde Türk Hava Yolları - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

Vakıfbank: Kübra 11, Cansu 1, Ebrar 13, Milena 7, Lonneke 13, Kelsey 12, Gizem (L), Tuğba 2, Buket 1, Derya 1

Nilüfer Bld: Buse 2, Lazic 4, Özgen, Bytsenko 9, Bailey 5, Selin 4, Aylin (L), Elif 5, Seda, Aslı 2, Hande

Setler: 25-21, 25-17, 25-12

Süre: 73 dakika (24', 26', 23')

Kaynak: İHA