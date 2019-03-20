VakıfBank, yarı finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 195. maçına çıkan sarı-siyahlılar, toplamda 11. kez yarı final oynama hakkı kazandı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya) xx, Stefan Bernström (İsveç) xx

VakıfBank: Kübra xxx 8, Cansu xx 2, Zhu xxxx 17, Milena xx 10, Lonneke xxxx 19, Kelsey xxx 10, Gizem xxx (L)

Dinamo Moskova: Lyubushkina x 1, Ognjenovic x 2, Havelkova x 5, Fetisova x 4, Goncharova xx 11, Shcherban x 6, Raevskaia x (L), Talysheva x (L), Lazareva x 3, Stolyarova x 1

Setler: 25-19, 25-16, 25-8

Süre: 63 dakika (24', 22', 17')

Kaynak: İHA